У мережі показали моторошні фото з міської дитячої лікарні № 6 у Дніпрі

Так, дніпрянка Ольга Васильєва опублікувала в Facebook знімки, на яких видно умови для дітей, які лікуються в цій лікарні. Вона уточнила, що їй довелося звернутися в медустанову через хворобу сина.

Після побаченого жінка порівняла лікарняний бокс зі старим сараєм.

"Старе все: двері, вікна, підлога, туалетна кімната, ліжка з обвислими сітками, подушкою можна вбити, там народилося, жило, померло і розклалося не одне покоління пір'яних кліщів, матраци запісяні, закакані, забиті. Все з моменту побудови не змінювалося. І тут лікують наших діток", - написала вона.

Васильєва уточнила, що сама лежала в лікарнях і розуміє, що їх стан залишає бажати кращого. Але ці бокси-найгірше, що вона бачила у своєму житті.

Мама хлопчика уточнила, що претензій до лікарів лікарні у неї немає, оскільки вони виконуються свою роботу добре, в силу своїх можливостей. При цьому вона незадоволена організацією лікувального процесу.

Користувачі мережі в коментарях обурилися через побачене. Деякі відзначили, що спостерігали такий жах в цій лікарні ще 6 років тому.

"Лежали там 6 років тому. Нічого не змінилося", "2008 лежали там з дитиною нічого не змінилося", " дивлюся за 11 років нічого не змінилося в кращу сторону все як і було тільки гірше...", "Це кошмар і жах. Страшно навіть дивитися не те щоб там знаходиться".

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