Люди звернулися до Національної поліції та екологічної інспекції

Так, жителі Херсонської області не на жарт стривожені через масову загибель червонокнижних птахів, пише "Голос України". Майже кілька сотень мертвих пернатих виявили співробітники заповідника "Асканія-Нова".

Оглядаючи ділянку Великого Чапельського поду, де біля ставка зазвичай ночують рідкісні перелітні птахи, співробітники заповідника прийшли в жах. У зграї сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України, частина особин не подає ознак життя, інші ледь тримаються на ногах і харкають кров'ю, а це може свідчити про внутрішню кровотечу.

Станом на 9 січня, фахівці нарахували 185 загиблих птахів і їх кількість зростає.

Спочатку, з'явилася версія, що пернатих викошує пташиний грип. Спалах цього захворювання якраз виявили в сусідньому, Каховському районі. Однак, провівши дослідження, фахівці прийшли до висновку, що до загибелі журавлів причетні фермери, які обробляють поля отрутохімікатами.

Не дивно, що селяни таким чином боряться з гризунами, чисельність яких через теплу зиму значно зросла. Але страждають, як бачимо, птахи, що годуються на тих же полях.

Після обстеження сільськогосподарських угідь на межах буферної зони заповідника вчені виявили між селами розплідник і Ясна Поляна посіви озимих, де було розсипано отруєне зерно пшениці.

Примітно, що тракторист, який працював з отрутохімікатами не зміг пред'явити ніяких дозвільних документів.

Співробітники заповідника повідомили Нацполіцію та екологічну інспекцію про масову загибель птахів.

Українці бурхливо обговорюють трагедію в соцмережі:

"Господи, який жах... варварство, споживацтво і тотальна безвідповідальність..."

"Нагодувати аграрія цією..."

"Дуже шкода журавликів...((( Людина має ніби розум,але планета,і все живе страждає через людство"

"Там гинуть не тільки журавлі, на жаль, а й хижі птахи. Шкода, що ринок отрутохімікатів не контролюється і винні за це звірство не будуть покарані"

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