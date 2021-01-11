На Черкащині зник ветеран АТО Анатолій Ганненко

Він ще наприкінці грудня перестав виходити на зв'язок. Про це написав його побратим Андрій Підлісний на своїй сторінці у Facebook.



Останній раз ветерана бачили 28 грудня о 19:20 в селі Бобриця де він відпочивав у закладі, де у нього виник з кимось конфлікт, після чого Ганненко пішов і зник. Вже два тижні про нього немає ніяких новин.

"Військовий, який став на захист Батьківщини і допоміг захистити незалежність нашої держави зараз потребує вашої допомоги і розголосу", - написав Підлісний. Він попросив, будь-яку інформацію про зниклого, повідомляти йому в особистих повідомленнях на Facebook.

За словами його товариша, Ганненко на війні проявляв себе тільки з кращого боку.

"Це не вигаданий персонаж або міфічний герой, Толя реально людина слова і справи, я свідок одного з проміжків його бойового шляху і тому підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (далеко не піхотному) він виявляв себе тільки з кращого боку", - написав побратим зниклого.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі оголосили в розшук темношкіру 15-річну дівчинку-підлітка Соу Джанет Дауд з африканськими косичками. Як зазначається, дівчина пішла з дому близько другої години ночі 24 грудня і відтоді не дає про себе знати.

Прикмети втікачки: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски, карі очі.

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