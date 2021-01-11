Знаменита голлівудська актриса Ніколь Кідман розчулила мережу кадрами зі своїми дочками

Як розповідає Politeka.net, відео актриса поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Просто Озираючись назад. Прекрасні спогади", - написала вона.

Кідман показала кадри, як вона грається зі своїми дівчатками. Вони бігають один за одним, перебирають волосся, сміються. Ніколь і її дочки одягнені в легкі білі сукні, а їх волосся укладені кучерями, що робить ролик ще більш атмосферним.

Відео просто захопило користувачів мережі.

"Як же я вас люблю" «" які красиві», «ви схожа на фею», «Неймовірні»,» на це можна дивитися вічно", які ви тільки милі", - пишуть в коментарях.

У 2005 році актриса познайомилася з нинішнім чоловіком,. З ним вона перебуває у шлюбі з 2006 року.

Нагадаємо, в 2008 році в родині Ніколь Кідман і австралійського співака Кіта Урбана народилася дочка Сандей Роуз Кідман-Урбан. Через 2 роки з'явилася на світ друга дівчинка – Фейт Маргарет, яку виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, також у шлюбі з Томом Крузом Ніколь Кідман усиновила двох дітей-Ізабеллу Джейн і Коннора Ентоні.

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