Вантажівка протаранила колону військових, є померлі та постраждалі

Зокрема, це сталося в Росії в Підмосков'ї. Там КамАЗ врізався в колону з військовими автобусами, в яких їхали солдати-строковики. В результаті ДТП постраждало близько 40 осіб і 4 загинуло, повідомляє КоммерсантЪ.

Колона автомобілів 147-ї автобази Генерального штабу Міноборони РФ рухалася в бік Москви. Автобуси з військовослужбовцями зупинилися на узбіччі дороги через поломку. У них врізався КамАЗ, який рухався в попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій не встиг вчасно загальмувати.

Жертви і постраждалі перебували в мікроавтобусі ПАЗ, на який припав удар вантажівки. Коли на місце приїхали швидкі і поліція, то почули всюди крики і побачили паніку.

В обставинах ДТП почали розбиратися як цивільні, так і військові відомства РФ.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.