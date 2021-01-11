Популярна американська співачка Аріана Гранде оголила ключиці і показала ніжне домашнє фото

Як повідомляє Politeka.net, 27-річна зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

По всій видимості, Аріана вирішила зробити селфі вдома. На фото вона позує прямо перед камерою, а на її обличчя падає промінь світла. Красуня позує в топі або в білизні з тонкими лямками. При цьому її плечі і ключиці залишилися оголеними.

Образ співачки доповнив макіяж зі стрілками і ніжно-рожевим блиском для губ. Численні золоті сережки надали вигляду Аріани гламурного лиску.

Завдяки незвичайному освітленню фото вийшло об'ємним і атмосферним.

Шанувальники Гранде не змогли пройти повз цього знімка: красуню буквально засипали лайками і компліментами.

"Така красива", "дівчина-ангел. Сподіваюся цей рік для тебе буде вдалим", "Немає слів", "така розкішна", "завжди чудова", - пишуть люди.

Зазначимо, що минулого місяця Гранде оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Далтоном Гомесом. Красуня показала обручку, яку отримала від коханого.

Як відомо, Далтон-агент з нерухомості в компанії Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесі. Він продає будинки преміум-сегмента.

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