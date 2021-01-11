Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у чорній блузці показала пікантний образ, не прикриваючи декольте

Анджеліну Джолі часто називають бездоганною іконою стилю за її любов до класичних нарядів і строгих костюмів навіть на модних зйомках. При цьому поза зйомками фільмів у актриси дуже щільний графік - вона гуманітарна активістка і багатодітна мама, тому найчастіше в повсякденному житті її вбрання зовсім інші і більш лаконічні.

Вони варіюються від випадку до випадку, є серед них і маса ділових, але дуже жіночних. У той же час на фотосесіях для глянцю любить надати образам пристрасті і з легкістю вибирає вбрання з відкритими декольте, під які не ховає бюст.

"Мені подобається бути трохи божевільною. Я думаю, що шрами сексуальні, тому що це означає, що ви зробили помилку, яка призвела до безладу» - цитуючи Анджеліну Джолі, сказано на фан-акаунті.

Шанувальники підтримали:

"Вона як інопланетна королева👽; у вас теж є свої недоліки, і це ваше право; життя-це етапи, є хороші і погані, з моєї точки зору, ви повинні залишатися в хороших часах і рухатися далі, бути щасливими якомога більше; в цьому житті платять всі. Ви розлучили Пітта з Еністон, розлучилася, і хочете, щоб він був поруч зі своїми дітьми?; Красива жінка, унікальна леді, який дурень Бред !!; Вона чесна, суворе обличчя Джолі, здається, їй було дуже боляче".

Популярна зірка не перестає вражати фігурою під час будь-якого публічного заходу. Довгий час після розлучення Джолі навіть підозрювали в анорексії, заявляючи, що актриса помітно «здала» і почала виглядати дещо сіро.

При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час. Бажаючи спростувати плітки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.

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