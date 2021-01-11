Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у чорній блузці показала пікантний образ, не прикриваючи декольте
Анджеліну Джолі часто називають бездоганною іконою стилю за її любов до класичних нарядів і строгих костюмів навіть на модних зйомках. При цьому поза зйомками фільмів у актриси дуже щільний графік - вона гуманітарна активістка і багатодітна мама, тому найчастіше в повсякденному житті її вбрання зовсім інші і більш лаконічні.
Вони варіюються від випадку до випадку, є серед них і маса ділових, але дуже жіночних. У той же час на фотосесіях для глянцю любить надати образам пристрасті і з легкістю вибирає вбрання з відкритими декольте, під які не ховає бюст.
"Мені подобається бути трохи божевільною. Я думаю, що шрами сексуальні, тому що це означає, що ви зробили помилку, яка призвела до безладу» - цитуючи Анджеліну Джолі, сказано на фан-акаунті.
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко зізнався, що у нього зараз з Мішиною і в своїй проблемі: "Я не вмію..."
Конфлікт спалахнув між Тіною Кароль та Осадчою, з'ясувалися подробиці: "Розгорнулася та пішла"
Трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками "втратила дитину: "навіть не очікувала цього..."
Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перевтілення: "Блін, який чоловік"
Шанувальники підтримали:
"Вона як інопланетна королева👽; у вас теж є свої недоліки, і це ваше право; життя-це етапи, є хороші і погані, з моєї точки зору, ви повинні залишатися в хороших часах і рухатися далі, бути щасливими якомога більше; в цьому житті платять всі. Ви розлучили Пітта з Еністон, розлучилася, і хочете, щоб він був поруч зі своїми дітьми?; Красива жінка, унікальна леді, який дурень Бред !!; Вона чесна, суворе обличчя Джолі, здається, їй було дуже боляче".
Популярна зірка не перестає вражати фігурою під час будь-якого публічного заходу. Довгий час після розлучення Джолі навіть підозрювали в анорексії, заявляючи, що актриса помітно «здала» і почала виглядати дещо сіро.
При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час. Бажаючи спростувати плітки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною
А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками