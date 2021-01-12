Поблизу Жмеринки на Вінниччині автомобіль протаранив опору мосту та впав у річку

Як передає Politeka.net, подробиці страшної аварії розповіли в прес-службі поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася близько 4:00 години неподалік села Олексіївка.

"За попередньою інформацією слідства, за кермом «ВАЗа» перебував 28-річний житель Могилів-Подільського району. Також в салоні легковика знаходилися ще 4 пасажирів: троє чоловіків у віці 24, 28, 46 років і 18-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.

Удар був такої сили, що машину розірвало навпіл. Уламки машини з річки діставали краном.

Водій, і троє пасажирів вижили, проте двоє мають важкі травми. Одному хлопцеві в результаті аварії відрізало руку, іншому вже в лікарні ампутували ногу. Зараз вони в реанімації, повідомляє "ТСН".

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На кадрах з місця аварії, можна помітити, що ділянку дороги, де сталася ДТП, обгородили конусами. Також в кадр потрапили розбиті машини і накриті клейонкою тіла.

Про причини та наслідки аварії поки не повідомляється - це будуть встановлювати правоохоронці.

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