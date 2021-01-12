Життя українки обірвалося на Донбасі
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.
"Вікторія Слободянюк була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Померла в зоні ООС (Донецька область) 8 січня 2021 року. Обставини її смерті уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Вікторія - мати-одиначка, у неї залишилися дві дочки (2010 і 2012 р.н.) і батьки-пенсіонери.
Місцеві журналісти зазначили, що це не перша смерть мешканців Вінниччини за останній час.
"Яке перемир'я?! Вінницька область стільки похоронок отримувала в гірші дні загострень! За два тижні це вже третя смерть наших земляків на передовій! Ось такі Різдвяні страшні подарунки принесла нам війна! Дітки Вікторії зараз (старше - першокласник), круглі сироти. Мама пішла на війну, щоб прогодувати їх ...",- йдеться в повідомленні.
Не так давно стало відомо, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович родом із села Бережки Рівненської області. Українець проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом.
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Загиблого привезуть на Рівненщину у вівторок, 13 січня.
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