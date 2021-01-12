В Україні змінили правила перетину КПВВ з Луганської, Донецької областей та півострова Крим під час пандемії

Зокрема, додали ще один спосіб припинення самоізоляції. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України 5 січня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час щоденного брифінгу Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з правилами, 14-денній самоізоляції підлягають всі особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій, крім осіб, які не досягли 12 років, тих, хто їде вступати на навчання або навчається, а також працівників офіційних міжнародних місій і організацій, акредитованих в Україні.

«Тепер самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до SARS-CoV-2, проведеного після перетину КПВВ», – сказав Ляшко.

Також раніше повідомлялося, що на території Донецької області Україна відновила рух через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар'їнка», «Майорське», а в Луганській області — через КПВВ «Станиця Луганська» і новостворені контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя» і «Золоте».

Пункти працюють щодня з 08:00 до 16:00. Раніше деякі пункти пропуску закрили, щоб запобігти поширенню COVID - 19 на території Луганської області.

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