Маленькій українці потрібна термінова допомога на операцію на головному мозку



Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістивши у Facebook-спільноті "Всеукраїнська благодійна організація " Мама і немовля".



Новонародженій дитині з трійні необхідна операція на головному мозку. Малятко в реанімації, поки зовсім одна, мама з іншими крихтами ще в пологовому будинку.



За життєвими показаннями чекати не можна, оскільки у дитини від надлишкового тиску страждає мозок. На самі витратні матеріали необхідно 40 000 грн для сім'ї вони просто непідйомні зараз.

"Віримо, що наша Крихітка обов'язково отримає хороші новини, адже так боротися може тільки нове життя!",- йдеться в повідомленні.

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