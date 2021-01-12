Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала обвислі "бочка" після свят
Леся звикла привертати увагу публіки жартами і вмінням посміятися навіть над собою самою. Якщо ж в дитинстві Леся комплексувала з приводу зовнішності, то тепер з легкістю показує себе справжню і не соромиться продемонструвати недоліки.
Після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії.
Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненні. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки. Примітно, що ще рік тому після свят зірка заявляла, що не займається дієтами:
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"Вже 2 роки я не їм важкого: свинина, телятина, картопля , рис, макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні залишилася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень", - поділилася секретами краси Нікітюк.
Новий лайфхак також припав до душі фанатам:
"Живий фотошоп😂; зручна функція😂; Мені потрібна така Оля😘; можна маленького чоловічка з собою возити, чисто для талії; Леся - вогонь обож обожнюю); Слууушай, Ле, а можна Олю позичити?))))😆; ахаха найкраща😂❤️; Як перестати це дивитися? 😂 ; Клас взяла на замітку🔥; чоловіки бояться таку красу
Раніше ми також писали, що 33-річна Нікітюк зараз насолоджується відпочинком у Буковелі, де відновлює сили. Артистка, яка прославилася відмінним почуттям гумору не забуває жартувати.
Так, теледива засвітила струнку фігуру в лижному костюмі, який їй дуже йде.
«Купити лиж, палиця, костюм, окуляри, шкарпетки і навіть термо трусики !!! Навіщо? Правильно, щоб сфотографуватися у Буковелі в лобі в готелі😭", - жартівливо підписала Леся Нікітюк.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою