Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про тяжкі наслідки хвороби

Як передає Politeka.net, нещодавно зірка підхопила Китайський вірус і перенесла його в легкій формі. Тепер же вона виклала в "Instagram" сторіз і розповіла, як повертає колишню форму. Маша Єфросиніна вирушила займатися спортом, проте незабаром пошкодувала про своє рішення.

На опублікованому фото ведуча одягнена в світшот тілесного кольору і білій наголовній пов'язці. Вона зробила селфі, притулившись головою до скатаного килимка і скосивши очі для забавної гримаси.

"Перше тренування після одужання - це чортова жерсть... Я ніби банку з квашеними помідорами... і кожна помідорка вагою з тонну", - поділилася своїми хворобливими відчуттями Маша в описі.

Раніше вона розповідала, що під час хвороби відчувала себе неважливо і не хотіла викладати легковажні пости в соціальних мережах. Два тижні Єфросиніній довелося провести на самоізоляції, через що довелося відмовитися від важливих планів заради здоров'я, як свого, так і оточуючих.

"Відчуваю себе (хрі...) стерпно. Перебуваю під контролем докторів, чесно виконую приписи! І намагаюся не зійти з розуму від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалося одним колупанням в носі для ПЛР...",- зазначила телеведуча у своєму пості.

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