У Полтаві сталася перестрілка, відомо про жертви

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі поліції в Полтавській області.

Сьогодні, близько 12, перехожі повідомили в поліцію про стрілянину на вул.Нижньомлинській.

"Під час конфлікту між чоловіками, один з них отримав вогнепальне поранення. Потерпілого, 1984 р. н., госпіталізували до медичного закладу. На місці події працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.



Зараз поліція перекрила всі чотири основні виїзди з міста через подію.

З 13:00 автомобілісти стоять у заторах, а правоохоронці шукають у машинах вогнепальну зброю.





Нагадаємо, влітку минулого року в Полтаві була введена спецоперація" Грім " зі знешкодження злочинця, який захопив заручника.

Тоді зловмисник захопив поліцейського і намагався покинути місто. У підсумку його вдалося виявити і знешкодити.

Нагадаємо, що поліцейський зі спільником пограбували одеситку, кадри: "вдарив по обличчю і запшикав газом"

Як повідомляла Politeka, в Одесі молодий чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, приїхала група захоплення: кадри того, що відбувається

Також Politeka писала, що на Одещині молода дівчина зарізала приятеля і хотіла приховати розправу: що відомо