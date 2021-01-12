У Полтаві сталася перестрілка, відомо про жертви
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі поліції в Полтавській області.
Сьогодні, близько 12, перехожі повідомили в поліцію про стрілянину на вул.Нижньомлинській.
"Під час конфлікту між чоловіками, один з них отримав вогнепальне поранення. Потерпілого, 1984 р. н., госпіталізували до медичного закладу. На місці події працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Зараз поліція перекрила всі чотири основні виїзди з міста через подію.
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З 13:00 автомобілісти стоять у заторах, а правоохоронці шукають у машинах вогнепальну зброю.
Нагадаємо, влітку минулого року в Полтаві була введена спецоперація" Грім " зі знешкодження злочинця, який захопив заручника.
Тоді зловмисник захопив поліцейського і намагався покинути місто. У підсумку його вдалося виявити і знешкодити.
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