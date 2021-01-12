Літня волонтерка допомагає сиротам з дитбудинку





Зінаїда Тегза протягом майже 40 років робить подарунки для дітлахів з дитбудинку, який знаходиться поруч з її будинком. Вона регулярно відкладає гроші зі своєї пенсії, щоб зробити дітям приємно на день Святого Миколая. Як передає Politeka.net , історію пенсіонерки з Хмельницького розповіли у сюжеті "Суспільного" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)Зінаїда Тегза протягом майже 40 років робить подарунки для дітлахів з дитбудинку, який знаходиться поруч з її будинком. Вона регулярно відкладає гроші зі своєї пенсії, щоб зробити дітям приємно на день Святого Миколая.

"Так назбирала 2200 гривень. Тому тепер і я щаслива, і діти будуть щасливі, тому що без подарунків не залишаться. А так я їм вже різне дарувала-і зошити, і олівці, і ручки, Біблії... того року сплела їм 16 килимків", - поділилася жінка.

Волонтерство вона вирішила зайнятися ще в 1983 році, коли проходячи біля дитбудинку вона почула "Мамо, забери мене!".

"Я тоді дала собі слово: поки буду жити, буду сюди приходити. Я знаю, що у них там всього достатньо, їх держава забезпечує. Але у кожного своє серце, яке прагне до любові. Ось я таким чином і хочу передати цим дітям частинку своєї любові, уваги, тепла, щоб у них цього було якомога більше", - розповіла пенсіонерка.





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