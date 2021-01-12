Літня волонтерка допомагає сиротам з дитбудинку
Зінаїда Тегза протягом майже 40 років робить подарунки для дітлахів з дитбудинку, який знаходиться поруч з її будинком. Вона регулярно відкладає гроші зі своєї пенсії, щоб зробити дітям приємно на день Святого Миколая.
"Так назбирала 2200 гривень. Тому тепер і я щаслива, і діти будуть щасливі, тому що без подарунків не залишаться. А так я їм вже різне дарувала-і зошити, і олівці, і ручки, Біблії... того року сплела їм 16 килимків", - поділилася жінка.
Волонтерство вона вирішила зайнятися ще в 1983 році, коли проходячи біля дитбудинку вона почула "Мамо, забери мене!".
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
16-річна дочка Полякової в прозорій сукні засвітила свій розкішний номер: не відстає від мами
Фаворитка Ями з "Танців з зірками" в шортиках, що ледь прикривають сідниці, виконала свою мрію: "Вкрадуть!"
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко зізнався, що у нього зараз з Мішиною і в своїй проблемі: "Я не вмію..."
51-річна Лопес у сукні з декольте до пупка "випустила" бюст перед камерами: "Підкоряйтеся богині"
"Я тоді дала собі слово: поки буду жити, буду сюди приходити. Я знаю, що у них там всього достатньо, їх держава забезпечує. Але у кожного своє серце, яке прагне до любові. Ось я таким чином і хочу передати цим дітям частинку своєї любові, уваги, тепла, щоб у них цього було якомога більше", - розповіла пенсіонерка.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця: залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.