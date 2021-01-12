Молода дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін блиснула розкішною фігуркою в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram пишногруда красуня поділилася рідкісним кадром з пляжу. Як відомо, у себе в Instagram Ервін не дуже часто ділиться з шанувальниками фото. Тому будь-який її новий пост викликає захоплення у її підписників.

На новому знімку дівчина постала в мініатюрному купальнику. Внизу на ній красувалися чорні трусики з високою посадкою, а вгорі зірка одягла маленький білий ліфчик. Пишний бюст Дарини мало не вивалився з купальника. Її "бідончики" вразили розміром і спокусливим виглядом.

Варто відзначити, що Дарина зовсім не худенька. На фото особливу увагу привернули м'які форми зірки і соковиті вигини.

За короткий час пост Дарини зібрав зовсім мало лайків. У коментарях їй залишили кілька приємних відгуків.

"Ех, Дарина, я б мав тебе вдень і вночі», «Крута», «Сонечко», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дарина Ервін четверта дружина Цекало. Він старший за неї на 30 років. Незважаючи на різницю у віці пара дуже гармонійно виглядає разом. Відомо, що Цекало і Ервін живуть в США. У 2019 році вони офіційно узаконили свої відносини.

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