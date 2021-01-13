У Дніпрі військовослужбовець влаштував ДТП, в результаті якого загинула дитина

Як передає Politeka.net, подробиці аварії розповіли на сайті Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Трагічна аварія сталася 12 січня.

Військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, під час повороту не надав перевагу в русі іншому автомобілю.

"Від сильного удару автомобіль "Volkswagen Polo" відкинуло на тротуар, де стався наїзд на групу людей: смертельно травмовано малолітню дитину 2018 року народження. Наразі військовослужбовця-водія затримано, з'ясовуються всі обставини дорожньо - транспортної пригоди та призначено необхідні експертизи", - йдеться у повідомленні.

Дівчинку відразу ж відвезли в розташовану поруч міську лікарню, але лікар відмовився надати їй першу медичну допомогу.

За інформацією "Інформатора", цього медика вже звільнили з посади, а в медзакладі проводиться внутрішня перевірка.

Раніше ми повідомляли, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти. Жінка-водій за кермом автомобіля Opel не впоралася з керуванням, авто занесло, і вона з'їхала в кювет.

Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню.

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