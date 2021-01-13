Французький астролог і лікар 16 століття Нострадамус досить точно передбачив деякі з найграндіозніших подій за останні кілька сотень років

Зокрема, збулися пророцтва Нострадамуса, що стосуються Великої Лондонської пожежі, Французької революції, появи Адольфа Гітлера, створення атомної бомби і навіть трагічної загибелі президента США Джона Кеннеді і терористичних атак на "вежі-близнюки" 11 вересня в Нью-Йорку.

Багато хто сподівається, що 2021-й рік буде кращим, ніж попередній, що приніс епідемію, яка поставила людство на коліна. Однак, якщо вірити Нострадамусу, то і цей рік принесе чимало бід. Зокрема, в щорічних катренах провісника йдеться про шість катастроф і катаклізми, які очікують планету в 2021-му, пише The Mirror.

"Зомбі-апокаліпсис "(за словами астролога, вчений з Росії створить біологічну зброю, яка, в свою чергу, покладе початок вірусу, що перетворить людей на зомбі. Нострадамус говорить про кінець світу);

Біблійний голод (ще одне з передбачень про кінець світу, буде массовий голод, масштабів якого світ ніколи раніше не бачив);

Сонячні бурі (завдадуть, за словами Нострадамуса, величезної шкоди нашій планеті. «Ми побачимо, як вода піднімається, а земля опускається під неї». - писав у катренах вчений із середньовіччя);

Падіння комети (це також може викликати величезну кількість стихійних лих. Нострадамус попереджав:"У небі видно вогонь і довгий слід іскор". За даними НАСА, до речі, астероїд 2009 KF1 може впасти на Землю 6 травня 2021);

Руйнівний землетрус (в Америці відбудеться сильний землетрус, імовірніше, в Каліфорнії. Астролог навіть передбачив дату - 25 листопада 2021 року);

Поява суперсолдат (згідно з пророцтвом, у 2021 році солдатам імплантуватимуть чіпи в мозок).

Варто відзначити, Генсек ООН Антоніу Гутерріш у своїй передноворічній заяві попередив про зростання бідності, нерівності і голоду через епідемію китайського вірусу, закликавши людство згуртуватися для вирішення цих проблем у 2021-му.

"Ми вже втратили стількох близьких, а пандемія продовжує бушувати... Давайте всі разом порозуміємося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 роком зцілення", - сказав він.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.