Популярний співак Том Нойвірт, якого всі знають під творчим псевдонімом Кончіта Вурст, знову порадував своїх фанатів
Нові знімки зірка опублікував у своєму Instagram.
Переможець Євробачення вирішив влаштувати невелику фотосесію навпроти дзеркала, приміряючи різні вбрання.
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Спершу Том Нойвірт трохи присів і з'явився в червоній футболці і спортивних штанях. Пізніше співак вирішив змінити футболку і надів сіро-білу.
Далі з'явилися більш відверті кадри. Співак трохи підняв свій топ вище живота і засвітив в кадрі чорні стрінги.
А на останньому знімку Том Нойвірт надів білу майку з написом "Паскудні дівчата".
"Знайшов милі топи в моєму старому шафі-це любов... Подивіться, як я бездоганно створюю контент", - підписав переможець Євробачення добірку нових фотографій у своєму мікроблозі.
Фанати миттєво відреагували на публікацію і завалили "Кончиту Вурст" лайками і захопленими коментарями. Варто відзначити, що під публікацією свій лайк залишив Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки.
"Гаряче", " дуже мило! Цікаво, що у вас в ящиках!", "Виглядає чудово, може бути, ви знайдете ще", "дуже красиво", "ти виглядаєш просто чудово", " Том! Так, це бездоганний контент, такий домашній і милий"," милий мій"," ці топи виглядають ще симпатичніше на тобі", - написали вони в коментарях.
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