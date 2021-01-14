Російський співак Сергій Лазарєв назвав вареники російською стравою
Як передає Politeka.net, відповідне відео артист розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Лазарєв зараз відпочиває на острові Балі. Співак вирішив перекусити в одному з місцевих кафешок і замовив вареники.
"Той випадок, коли після декількох тижнів на Балі так скучили за російським традиційним сніданком, що прийшли і замовили варенички... Кайфуємо", - поділився співак.
Також він здивувався, як на тропічному курорті можна взагалі було знайти таке блюдо.
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"Хлопці, вони офігенно смачні. Хто б міг подумати, що на Балі можна поїсти такі вареники", – сказав Лазарєв.
Варто відзначити, що вареники все-таки не російська, а українська страва, яке робиться у вигляді відварених виробів з прісного тіста з різною начинкою.
Раніше ми повідомляли, що в мережі розгорілися бурхливі суперечки через те, що російський актор Андрій Бочаров назвав борщ російським блюдом.
Така заява артиста не залишилася без уваги користувачів мережі. Між росіянами і українцями розгорілися бурхливі дискусії про приналежність борщу.
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