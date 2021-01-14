Голлівудська актриса Анджеліна Джолі показала всю свою чуттєвість в портретній фотосесії

Стиль Анджеліни Джолі давно став відомий по всьому світу, через свою простоту і лаконічність багато хто вважає, що образи актриси навіть можна назвати бездоганними. Здебільшого, Джолі не любить принти, малюнки і зайві прикраси.

Саме тому артистка вибирає вбрання в нюдових, кавових і сірих відтінках. Улюбленим же кольором знаменитості є чорний, який Анджеліна Джолі дуже рідко змінює, вибираючи саме чорний «лук».

І як видно на кадрі, представленому на фан-акаунті в Instagram, такі образи дуже йдуть Джолі, вигідно підкреслюючи її світлу шкіру. Яскравий макіяж з акцентом на і без того пухкі губи завершив образ актриси. При цьому розкрита зона декольте привернула увагу фанатів найбільше:

"Така красива 👄; що сталося з плечима?; Красиво ♥; 💋 є певний рівень голлівудської богині Анджеліни Джолі-ваш 1 з 3; Будьте обережні, щоб не впасти від її краси 😂; Просто прекрасно!!; Немає жінки прекрасніше на світі ...; Дуже чуттєвий і привабливий образ; Красивий ангел з перцем".

Відзначимо, поза зйомками фільмів у актриси дуже щільний графік-вона гуманітарна активістка і багатодітна мама, тому найчастіше в повсякденному житті її вбрання зовсім інші і більш лаконічні.

Вони варіюються від випадку до випадку, є серед них і маса ділових, але дуже жіночних. У той же час на фотосесіях для глянцю любить надати образам пристрасті і з легкістю вибирає вбрання з відкритими декольте, під які не ховає бюст.

"Мені подобається бути трохи божевільною. Я думаю, що шрами сексуальні, тому що це означає, що ви зробили помилку, яка призвела до безладу» - цитуючи Анджеліну Джолі, сказано на фан-акаунті.

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