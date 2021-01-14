Популярна співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила пікантними деталями в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала відверте фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" і похвалилася досягненнями в минулому році. Вона здалася шанувальникам в білому ліфчику, а нижню частину тіла сховала під ковдрою.

В одній нижній білизні Мішель Андраде поніжилася в ліжку, поправляючи подушку. Красуня сонно замружилася, а на її обличчя застигла щаслива посмішка.

"Ранок почався з хороших новин❤️ так приємно! Пісня "не знаю" у 2020 році була одна з найбільш прослуховуваних пісень українською мовою на радіо!! Мені шалено приємно!! ❤️ Урааа... Бачачи такі результати хочеться ще більше дарувати вам свою творчість! Може бути записати для вас новий трек українською?".

Користувачі соціальної мережі похвалили співачку за її успіхи і захопилися її зовнішнім виглядом:

"Розумничка, гармата)"; "вітаю ♥️ ти заслужила"; " звичайно записати! Ми тільки за 🔥"; "Вау яка гарна, Мішель, ти богиня краси дуже тебе Люблю"; "А ми готові дарувати більше своєї любові і віддачі ❤🧸"; "гаряча штучка"; "Шалено красива 😍❣️"; "Ніжна"; "Розумниця"; "Так, це саме те, що ми мріємо, Мишелька"; "Богиня 😘"; "Ти моє сонце, моя радість, я тебе люблю"; "Вау😍😍😍ти карколомна Мишелька😍❤️ і це супер пуперская новину про пісню".

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

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