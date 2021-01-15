Голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила образом в простому светрі на пляжі

Актриса вміє вразити фанатів навіть звичайним фото або появою на публіці в лаконічних одноколірних костюмах. Завдяки якісному пошиттю і мінімалістичному стилю в одязі, Джолі завжди виглядає дорого, хоча мова і не про гроші.

На зйомках для модних глянців Джолі також не змінює стиль, вважаючи за краще залишатися в класичних нарядах, які приховують її фігуру і підкреслюють жіночність. Під час зйомки біля океану артистка вирішила прогулятися в одному теплому светрі.

Наряд світло-сірого з чорним відтінком став головною деталлю в образі зірки, а розпущене волосся і відсутність яскравого макіяжу його доповнили.

"Жінка діамант прямо💎; красивий светр; любов Енджі; відмінна картинка💕; Люблю тебе красива актриса, Анджеліна Джолі💜 🌹; красиве фото .. 👌 ; Гарне фото; чудове пляжне фото Анджеліни Джолі, воно таке чудове і приголомшливе; чудова дама; Красиво🌷 😘».

Стиль Анджеліни Джолі давно став відомий по всьому світу, через свою простоту і лаконічність багато хто вважає, що образи актриси навіть можна назвати бездоганними. Здебільшого, Джолі не любить принти, малюнки і зайві прикраси.

Саме тому артистка вибирає вбрання в нюдових, кавових і сірих відтінках. Улюбленим же кольором знаменитості є чорний, який Анджеліна Джолі дуже рідко змінює, вибираючи саме чорний «лук».

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