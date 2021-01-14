Молодша сестра покійної російської співачки Жанни Фріске, Наталія показала свого нового коханого

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з симпатичним миловидним хлопцем. Чоловік був одягнений у толстовку з капюшоном, під яким він сховав свою голову. Наталя теж була одягнена в теплу кофту. Вона обняла хлопця ззаду, розтанувши від щастя. Свою голову дівчина поклала на чоловіка і задумливо дивилася вдалину.

"Мені так подобається ця фотка", - підписала фото дівчина.

У коментарях Наталії залишили масу відгуків, традиційно порівнюючи її зі старшою сестрою. Крім цього, деякі шанувальники звернули увагу, що новий хлопець Наталії схожий на скандального чоловіка Жанни, телеведучого Дмитра Шепелєва. На думку шанувальників, у чоловіків один типаж.

"Ну яка краса! У вас прям погляд схожий....аж до мурашок! Супер", "вогонь, так схожі, будьте щасливі", "класне фото, красиві і щасливі! Все-таки щастя в очах жінки малює коханий чоловік!!!", "Жанна була б рада за вас», «цей краще на вигляд ніж попередній», "схожий на Шепелєва", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дмитро Шепелєв не дає синові від Жанни Фріске спілкуватися з родичами. Сестра Наталя з маленьким Платоном теж не спілкується.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске в міні-бікіні вбила наповал пікантною позою на каменях: «потрібно вміти».

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