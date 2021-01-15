Пішов з життя Український юрист, співуправляючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижній



Про його смерть слало відомо 14 січня, передає видання "Гордон".



Відомо, що він консультував студію "Квартал 95" з податкових питань, худкерівником якої на той час був Володимир Зеленський.

Крім того, юрист консультував команду Зеленського на виборах президента і, за даними видання, був одним з її спонсорів.

За даними видання, у нього була важка хвороба, проте яка саме, не уточнюється.

У нижнього залишилися дружина і троє дітей.

Раніше актор і автор Студії «Квартал 95» Олександр Пікалов розповів про трагедію, яка стала великим шоком для команди.

Інцидент стався в 2007 році. Тоді в ДТП загинув один з ключових артистів Студії МУЗИКАНТ АНАТОЛІЙ Костюк.

Це стало великим ударом для всієї команди, а особливо для Євгена Кошового, оскільки Костюк був його кумом.

Нагадаємо, коронований Кошовий з "Квартал 95" заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою

Як повідомляла Politeka, стильний Кошовий з "Квартал 95" влаштував парад костюмів, кадри

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.