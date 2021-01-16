Американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд записала грайливе відео, лежачи на дивані
Відома спокусниця ніколи не упускає можливості похвалитися своїми соковитими формами, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка опублікувала спекотне відео у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Ебі постала в сірому купальнику з рожевими акцентами. Великі груди моделі ледве вміщалися в маленькому бікіні. Бюст обтягнули крихітні клаптики, а тонка бретелька між ними небезпечно натягнулася.
Зірка також була в крихітних плавочках, бретельки яких підстрибнули вище стегон. Маленька тканина ледь прикривала найінтимніше.
Тонка талія і плоский живіт притягували погляд не менше - адже вони просто ідеальні.
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Зірка пограла з глядачем, показавши в одному з кадрів язик.
"Загадайте число від 1 до 100 🥰 Вгадайте, правильну відповідь ;) 💥 Вперед👟 👟", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 800 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали моделі багато приємних слів за її прекрасну зовнішність.
"Міс краса", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд отримала бажану популярність не відразу хоча з дитинства мріяла про це.
Зірка народилася в багатодітній родині й була п'ятою дитиною з семи. Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.
У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу.
Ебі змінила багато професій, паралельно викладаючи свої фото в соцмережі. В результаті вона все ж привернула увагу інтернет-користувачів і її кар'єра стала рости.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"