Американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд записала грайливе відео, лежачи на дивані

Відома спокусниця ніколи не упускає можливості похвалитися своїми соковитими формами, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка опублікувала спекотне відео у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ебі постала в сірому купальнику з рожевими акцентами. Великі груди моделі ледве вміщалися в маленькому бікіні. Бюст обтягнули крихітні клаптики, а тонка бретелька між ними небезпечно натягнулася.

Зірка також була в крихітних плавочках, бретельки яких підстрибнули вище стегон. Маленька тканина ледь прикривала найінтимніше.

Тонка талія і плоский живіт притягували погляд не менше - адже вони просто ідеальні.

Зірка пограла з глядачем, показавши в одному з кадрів язик.

"Загадайте число від 1 до 100 🥰 Вгадайте, правильну відповідь ;) 💥 Вперед👟 👟", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 800 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали моделі багато приємних слів за її прекрасну зовнішність.

"Міс краса", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд отримала бажану популярність не відразу хоча з дитинства мріяла про це.

Зірка народилася в багатодітній родині й була п'ятою дитиною з семи. Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.

У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу.

Ебі змінила багато професій, паралельно викладаючи свої фото в соцмережі. В результаті вона все ж привернула увагу інтернет-користувачів і її кар'єра стала рости.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"