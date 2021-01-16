Зірка продемонструвала все без прикрас

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала фігуру в сітчастому костюмі

Брюнетка заворожує своїми ідеальними формами в різних нарядах, передає Politeka.net. Цього разу зірка постала в сітчастому костюмі, який відмінно підкреслив її форми.

Зірка зараз відпочиває на мексиканському курорті, показуючи свою спокусу у всій красі. Наприклад, в останньому образі сітчастий топ не обтягував принади красуні, але оголював пружний живіт.

Крім того, крізь отвори можна було помітити пишний бюст, що надавало образу інтриги й особливої пікантності.

Маленькі шортики обтягнули сідниці й оголили ніжки. Стегна не виглядали ідеальними, але дуже натуральними, що рідкість для нашого часу - зірка засвітила целюліт.

Чисте хвилясте волосся стояли "стовпом", саме думкою про зачіски модель попросила поділитися в коментарях.

"Ви любите моє божевільне волосся? 🤪", - написала зірка.

За вісім годин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів, які стосувалися не тільки волосся зірки, але і її неймовірних форм.

"Божевільна красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що 36-річна Кассандра Сьєнега займається рекламою бікіні з ранніх років. Модель брала участь у зйомках на Багамах, Ямайці, Мауї, також побувала в Лас-Вегасі, Майамі, Гаваях, Сен-Мартені, Франції, Ібіці, Ямайці та Філіппінах.

Зірка любить подорожувати, а фото - це її пристрасть. Тому красуня знімається, де б не опинилася.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".