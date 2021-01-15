Пішов з життя знаменитий американський актор Пітер Марк Річман

Про це повідомляє видання Variety.



Згідно з інформацією, артист помер від природних причин у своєму будинку в Вудленд-Хіллз в Лос-Анджелесі.



Йому було 93 роки.

Річман народився у Філадельфії в 1927 році. Він знявся у фільмах" Чорна орхідея "(1958), "Голий пістолет 2 1/2: Запах страху" (1991), серіалах "Династія" (1981-1989), "Беверлі-Хіллз 90210" (1990-2000) і "Санта-Барбара" (1984-1993).

Після кар'єри актора Річман продовжував працювати в театрі, в тому числі режисувати свої власні роботи «чотири особи» і «Медаль Мюррея». Він також писав романи, оповідання і був досвідченим художником.

У нього залишилася 67-річна дружина і п'ятеро дітей.

Раніше стало відомо про смерть ще однієї актриси з легендарної " Санта Барбари" Мардж Дюсей.

Актриса, як правило, грала негативних персонажів, але це не завадило їй стати номінантом на премію Еммі.

У» Санта-Барбарі " Дюсей з'являлася в 83 епізодах в період з 1987 по 1988. Вона грала роль Памели Кепвелл Кондрад.

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