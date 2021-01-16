Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в білизні з неоном показала пишну фігуру

Модель з яскравою зовнішністю швидко почала набирати популярність в мережі після того, як завела свою сторінку в Instagram. Бахарі публікує фото, на яких позує в різних образах і добре проводить час на відпочинку. А ось особисті фото дівчини в більш відкритому і пікантному стилі вражають фанатів.

Вся справа в тому, що пишні форми Гюль неможливо не помітити, до того ж дівчина сама робить на них явний акцент. При цьому на критику дівчина не реагує і продовжує показувати себе з несподіваних ракурсів. У неоновій білизні з лавандовим відтінком Бахарі вразила розмірами стегон.

Як видно, зірка поправилася, але це зробило її ще більше схожою на Кардашьян, вважають фанати. Яскравий вечірній макіяж, як завжди, доповнив її образ дня.

"Ідеальний пупок; як завжди дивно; чудовий образ; іранці, мабуть, трясуться, дивлячись на це ... ✊ ; 💋красива 💋; О, я хочу нарізати👅 😈; божевільна дівчинка; обдарована; Боже, Ти виглядаєш такою розкішно і такою товстою прямо тут! 😍 ; красива жінка з дуже великими формами".

Вдома ж дівчина дивує особистими селфі, на яких позує або в білизні, або в боді оригінального дизайну. На фан-акаунті був опублікований один з таких знімків-на фото Гюль позувала в пудровому боді з глибоким декольте.

Сидячи на дивані, Бахарі вдалося показати не тільки розкішні довгі локони і новий «лук», але ще і спантеличити фігурою. Шанувальники знову помітили, що дівчина продовжує набирати вагу і її стегна не помітити просто неможливо.

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