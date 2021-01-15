Співачка Міка Ньютон, яка представляла Україну на "Євробаченні-2011", розповіла про важкі випробування, що випали їй на долю

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на лікарняному ліжку.

Міка, яка не втрачала оптимізму, кривлялася на знімку, відганяючи страхи. У підписі зірка розповіла, через що їй довелося пройти. За словами Міки, лікарі тоді поставили їй діагноз - рак яєчників третьої стадії і приголомшили новиною, що у неї ніколи не буде дітей.

"Рік тому після другої операції мені сказали, що у мене рак яєчників третьої стадії. Вони сказали, що мені знадобиться 12 курсів хіміотерапії, і найсерйознішою новиною було те, що я ніколи не зможу бути мамою. Не думаю, що у мене коли-небудь знайдуться слова, щоб описати те, що ми пройшли... Але сталося диво! Через тиждень прийшли аналізи, які показали, що у мене перша стадія, так що в один прекрасний день у мене ще буде шанс завагітніти! Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії. Молитви і позитивні думки зцілюють!", - поділилася Міка Ньютон.

Дівчина додала, що троє онкологів не повірили результатам аналізів:

"Я щиро вірю, що вся духовна робота, яку я виконала до операції, спрацювала! Я знаю одне - якщо ви приймете все у своєму житті як урок, а не як покарання, Ви будете винагороджені", - підсумувала артистка.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Ви така неймовірна, все у вас буде добре! 🤗🤗🤗"; "Поправляйтеся красуня! Все Буде добре, ви цього заслуговуєте♥️ діток вам незабаром"; "Ого, так страшно 🙏"; "Навіть на лікарняному ліжку ви оживляєте і розважаєте оточуючих. Пишаюся вами і тим, наскільки ви сильні. ✨🌈".

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