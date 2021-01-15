Голлівудська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у найвідоміших і незвичайних фотосесіях

Актриса вважається не тільки іконою стилю, але ще і популярною моделлю – Джолі взяла участь у багатьох фотосесіях і кожен раз її образи ставали бурхливо обговорюваними в мережі. Примітно, що з образами актриса ніколи не експериментувала і не змінювала стиль занадто кардинально.

Завдяки пухким губам, виразним очам і легендарним вилицям з чітким профілем, про який мріють мільйони дівчат, відвідуючи косметолога, Джолі впізнавана на будь-якому фото. Зірка має струнку статуру, завдяки чому фактично в будь-якому вбранні виглядає дуже спокусливо.

Чорний костюм з глибоким декольте, денний макіяж і розпущені локони не залишили нікого байдужим:

"Приголомшливе небесне тіло; Привіт з Аруби я захоплююся тобою; Краса! ❤ ; Не може бути стільки краси в одній жінці, яка прекрасніше SOS 😍; Красиво ❤️; Гаряча мама🔥 🔥; Я захоплююся цією жінкою; така мила, мила, приваблива і смілива; Так гламурно; красива жінка і відмінно виглядає; розкішна жінка, яка також є живим твором мистецтва».

Відзначимо, завдяки якісному пошиттю і мінімалістичному стилю в одязі, Джолі завжди виглядає дорого, хоча мова і не про гроші.

На зйомках для модних глянців Джолі також не змінює стиль, вважаючи за краще залишатися в класичних нарядах, які приховують її фігуру і підкреслюють жіночність. Під час зйомки біля океану артистка вирішила прогулятися в одному теплому светрі.

Наряд світло-сірого з чорним відтінком став головною деталлю в образі зірки, а розпущене волосся і відсутність яскравого макіяжу його доповнили.

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