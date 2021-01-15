Популярна турецька модель Гюль Бахарі звела шанувальників з розуму своїм виглядом в пристрасній червоній білизні

Красуня поділилася спокусливим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Бахарі любить демонструвати свої пишні форми в найвідвертіших образах, а часом і без одягу. Так, на цей раз красуня приміряла розкішний комплект темно-червоного нижньої білизни.

Наряд з мереживом і спокусливими ремінцями ледь вмістив нескромні розміри Бахарі, проте модель це, судячи з усього, зовсім не збентежило. Навпаки, красуня млосно дивиться прямо в камеру, тримаючи в руках штучну трояндочку.

Образ Бахарі доповнив зухвалий макіяж з червоною помадою і великими накладними віями. Дівчина злегка зігнулася для того, щоб зробити свою фігуру на фото ще більш привабливою.

Такий образ не міг залишити її шанувальників байдужими.

У коментарях красуню буквально засипали компліментами на кшталт:»розкішна королева".

Раніше ми писали, що Бахарі здивувала фігурою в рожевому боді.

На фан-акаунті був опублікований один з таких знімків-на фото Гюль позувала в пудровому боді з глибоким декольте.

Сидячи на дивані, Бахарі вдалося показати не тільки розкішні довгі локони і новий «лук», але ще і спантеличити фігурою. Шанувальники знову помітили, що дівчина продовжує набирати вагу і її стегна не помітити просто неможливо.

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