Популярна турецька модель Гюль Бахарі звела шанувальників з розуму своїм виглядом в пристрасній червоній білизні
Красуня поділилася спокусливим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, Бахарі любить демонструвати свої пишні форми в найвідвертіших образах, а часом і без одягу. Так, на цей раз красуня приміряла розкішний комплект темно-червоного нижньої білизни.
Наряд з мереживом і спокусливими ремінцями ледь вмістив нескромні розміри Бахарі, проте модель це, судячи з усього, зовсім не збентежило. Навпаки, красуня млосно дивиться прямо в камеру, тримаючи в руках штучну трояндочку.
Образ Бахарі доповнив зухвалий макіяж з червоною помадою і великими накладними віями. Дівчина злегка зігнулася для того, щоб зробити свою фігуру на фото ще більш привабливою.
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Такий образ не міг залишити її шанувальників байдужими.
У коментарях красуню буквально засипали компліментами на кшталт:»розкішна королева".
Раніше ми писали, що Бахарі здивувала фігурою в рожевому боді.
На фан-акаунті був опублікований один з таких знімків-на фото Гюль позувала в пудровому боді з глибоким декольте.
Сидячи на дивані, Бахарі вдалося показати не тільки розкішні довгі локони і новий «лук», але ще і спантеличити фігурою. Шанувальники знову помітили, що дівчина продовжує набирати вагу і її стегна не помітити просто неможливо.
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