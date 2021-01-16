Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміє привернути увагу завдяки ефектній зовнішності

У минулому році популярна артистка Анджеліна Джолі розповіла, як брала участь над зйомками в «Аліса в Країні чудес». У фільмі зірка зіграла маму головних героїв і перевтілилася в казкову красуню-блондинку. Кілька разів перед виходом картини зірка засвітилася і на червоній доріжці.

Джолі не так часто можна побачити на публіці, адже через епідемію вірусу і не бажання отримувати чергову порцію пліток про себе, артистка припинила з'являтися на публіці з тією періодичністю, що і раніше. Фанати ж з радістю згадують кращі образи зірки, її ролі і стиль.

Якщо ж в реальному житті Джолі віддає перевагу мінімалізму і» стріт-стайл", то на червоній доріжці зірка блищить в елегантних сукнях. А ось в ролях до різних фільмів Джолі може похвалитися величезним списком перевтілень. Одним з найулюбленіших образів для фанатів як і раніше залишається образ Лари Крофт і образ з фільму «Містер і місіс Смітт».

Струнка і зухвала красуня в простих майка-безрукавках і зі зброєю в руках не залишила шанувальникам шансу.

Завдяки пухким губам, виразним очам і легендарним вилицям з чітким профілем, про який мріють мільйони дівчат, відвідуючи косметолога, Джолі впізнавана на будь-якому фото. Зірка має струнку статуру, завдяки чому фактично в будь-якому вбранні виглядає дуже спокусливо.

Чорний костюм з глибоким декольте, денний макіяж і розпущені локони не залишили нікого байдужим:

"Приголомшливе небесне тіло; Привіт з Аруби я захоплююся тобою; Краса! ❤ ; Не може бути стільки краси в одній жінці, яка прекрасніше SOS 😍; Красиво ❤️ дамам на заздрість; Гаряча мама🔥 🔥; Я захоплююся цією жінкою; така мила, мила, приваблива і смілива; так гламурно; красива жінка і відмінно виглядає; розкішна жінка, яка також є живим твором мистецтва».

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