Відому російську актрису Лію Ахеджакову вже виписали з медустанови, де вона проходила лікування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис російської журналістки Олени Риковцевої у соцмережі.
Так, журналістка розповіла, що Ахеджакову вже виписали з московської лікарні, де вона проходила лікування. Як відомо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що жінку було госпіталізовано, але пізніше вона заперечила це.
Як виявилося, Ахеджакова мала намір втекти з медустанови, про що Риковцева написала у своєму акаунті. Стало відомо, що російську актрису виписали ще декілька днів тому, і вона поки що відчуває слабкість.
Журналістка розповіла, що Ахеджакова з лікарні "рвалася на волю з люттю тигриці".
"Ось Басіку (Олегу Басилашвілі) вдалося ноги понести. Може, по знайомству?! Мені теж треба влаштувати втечу!" - цитує Ахеджакову журналістка.
Також, за її словами, Ахеджакова поділилася своїми враженнями про регулярний перегляд телебачення під час перебування в лікарні. Вона наголосила, що в житті телевізор взагалі не дивиться - тільки YouTube. Але в лікарні доводилось вмикати телевіор, коли втомлювалась читати.
"Коли читати втомлюєшся, вмикаєш. І ось день і ніч насолоджуюся пропа****онами. Для мене повна несподіванка, до якої міри це сміттєвий ящик. Мені вже сон приснився, що у мене у всіх судинах синтетичне сміття. І я його чищу, чищу", - розповідала актриса.
Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.
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