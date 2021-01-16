Австрійський співак і переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, постав у пікантному вигляді

Як пише Politeka.net, артист виклав на своїй сторінці в "Instagram" нове фото, яке із захопленням зустріли користувачі Мережі.

Томас Нойвірт зазвичай любить експерименти і радує шанувальників оригінальними, а часом і екстремальними образами. Він активно веде сторінку, і зараз за його блогом стежать вже 396 тисяч фоловерів.

Родзинкою нових фото Томаса стали чорні Латексні чорні лосини, які щільно обтягнули його тіло. До такого пікантного предмету гардеробу артист додав білі шкарпетки, майку, чорну кепку і прикрасу на шиї.

Нойвірт позував, згинаючись і приймаючи різні пози. Але, ймовірно, кадри здавалися йому не надто гарячими і, щоб додати перчинку, артист зняв майку.

"О, як це круто! Сидить відмінно!", "О боже, ти виглядаєш ефектно, твоє тіло опрацьоване, кожен день, стає все більш досконалим, ці пози... Том, ти такий милий, такий чудовий і вабить. Ти чарівний чоловік, і я люблю тебе», «О, дорогий Том, латекс виглядає так добре на тобі», «Ти занадто хороший, і мені соромно навіть говорити про свої думки, коли я тебе бачу», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, як Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації.

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст в короткій сукні пригорнула до м'язистого мачо в латексі.