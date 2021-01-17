Іноді нові стрижки зірок і зачіски зірок стають по-справжньому культовими, тому фанатам хочеться відразу хочеться бігти в салон

Але бувають випадки, коли навіть Анджеліна Джолі, Емілі Ратаковскі та інші всесвітньо відомі артистки помиляються зі зміною іміджу. Українські знаменитості не менш педантичні у виборі стиліста, якому могли б довірити себе і свої локони. При цьому є у зірок один стиліст, який встиг попрацювати з найпопулярнішими артистами – Михайло Прус показав в Instagram серію фото з зірками і їх новими зачісками.

"Без перебільшення, з рекламного продукту здувають порошинки спеціальним м'яким пензликом, що б в кадрі виглядало все бездоганним 🙌 🏻 точно таке ж ставлення і до волосся з макіяжем. Волосок до волоска, Вія до вії! Ідеальним має бути все!🤯 Спочатку було складно, але потім звикаєш і все виходить💪 🏻», - розповідає Михайло і демонструє зачіску Катерини Кухар, з якою працював перед Новим Роком.

Укладання для переможниці шоу " Супер Топ Модель по-українськи стала популярною досить швидко. При цьому зачіску моделі оцінило досить багато фанатів, похваливши стиліста.

Укладання для першої Холостячки країни Ксенії Мішиної повинна була виглядати ідеально, адже увага фанатів була звернена до її образу особливо сильно. Зокрема, це було пов'язано з фіналом першого сезону Холостячки, де Ксенія Мішина була головним серцем цього шоу, за яке боролися чоловіки.

Фотосесія Лесі Нікітюк для постера нового сезону "Ле-маршрутка", а також недавня робота Лесі, яку вона ще не показала, звернула увагу фанатів на роботи стиліста ще більше.

Катерина Осадча звикла ходити з одним і тим же кольором волосся, проте від елегантних експериментів зі своїми локонами вона ніколи не відмовляється і намагається привнести щось нове.

Надія Мейхер також не любителька мене колір волосся, проте звертається до стилістів заради дорогого і вишуканого образу з новою укладанням. Всі образи знаменитості досить бурхливо обговорюють в мережі.

Джамала воліє лаконічність і стриманість, тому не змінює кардинально стрижку, але не відмовляється від легких змін після народження другої дитини.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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