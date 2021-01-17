Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, поніжилася на пляжі в персиковому бікіні

Займаючись рекламними фотосесіями навіть на відпочинку на пляжі, дівчина не забуває підкреслювати красу відкритими бікіні. Найчастіше будь-який комплект на Квітко виглядає досить неоднозначно через розміри її бюста. Дівчину це зовсім не бентежить, і вона продовжує балувати фанатів кадрами.

На фан-акаунтах також нерідко публікують вдалі знімки моделі, що демонструє пляжні луки. Шостий розмір бюста, як видно на фото, ледь прикритий міні-бікіні персикового відтінку, тоді як волосся зірка залишає розпущеним, а на обличчя наносить легкий макіяж.

Зовнішній вигляд моделі здивував користувачів мережі, які були здивовані тим, що Анастасія виглядає, як лялька:

"Найдорогоцінніше тіло; що насправді відбувається, вау, ти справжня людина? ти схожа на ляльку😘; дуже люблю темне волосся на тобі; ✔ ✔ ️ Красиво; справжнісінька любов на землі; бездоганний вигляд👌 🔥; Барбі Доллл; приголомшливо абсолютно чудово ❤️; іноді ти хочеш бути каменем; Ура така гаряча; красиве Бікіні».

Анастасія при низькому зростанні важить більше сімдесяти кілограм і відмовляється худнути, адже так втратить унікальність, вважає вона. У маленьких бікіні дівчина сподівається підкреслити те, як розкішно вона виглядає – Квітко вважає свій вигляд кращим, ніж у інших моделей.

Більше семи років Квітко займається рекламними зйомками і виставляє напоказ тіло в найзухваліших і відкритих бікіні, при цьому дівчина намагається довести, що не робила пластики і її гідності цілком натуральні. В Instagram дана тема є однією з найчастіших серед тих, що піднімаються під фото зірки.

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