Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк відверто розповіла про те, яке послання вона б написала собі 19-річній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горняк у соцмережі.

Так, дружина Остапчука поділилась новим фото, на якому вона позує в стильному та елегантному жакеті з витонченим макіяжем у стриманих нюдових відтінках.

Доповнила нову світлину Христина своїми міркуваннями про те, що можна було б побажати собі 19-річній.

"Якби ви писали собі послання туди в минуле, в свої 19, що там було б першим пунктом? У мене однозначно: полюби себе, ти - прекрасна; не поспішай; не метушися, життя дасть все, поступово; проводь багато часу з тими, з ким тобі приємно; не зраджуй собі і своїм принципам; не слухай пліток, не руйнуйся; живи, дихай і подорожуй; наслаждайся моментом; кохай. І ще багато того, що, здавалося, можна відкласти на потім! А у вас? Розкажіть, яким був б ваш лист до себе, тієї юної дівчинки?!" - звернулася вона до фоловерів.

У коментарях фоловери Христини підтримали її у більшості пунктів, а також написали свої варіації листів до себе 19-річних. Також багато хто наголосив на тому, що не варто відкладати все на потім.

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