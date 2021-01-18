Через десятки років після початку кар'єри, Анджеліна Джолі залишається популярною актрисою і привабливою жінкою

На одній з фанатських сторінок в соцмережі "Instagram" з'явилися Відверті кадри за участю красуні, передає Politeka.net. Шанувальники нагадали, як вона виглядала більше 20 років тому у фільмі "Джіа".

Біографічна драма вперше з'явилася на екранах в 1998 році і отримала два "Золотих глобуси". Анджеліна Джолі зіграла головну героїню-модель Джію Марію Каранджі, яка прославилася роботами в 1970-х роках. Примітно, що актриса довгий час відмовлялася від цієї ролі посилаючись на те, що життя прототипу була занадто схожа на її власну, але в підсумку погодилася і викликала фурор.

На одному з фрагментів Анджеліна Джолі відображена в чорному бюстгальтері і плаття, яке приспустила до пояса, продемонструвавши свої хвилюючі груди. На плечі дівчини можна помітити татуювання у вигляді ієрогліфа. На іншому кадрі 23-річна актриса завмерла на дивані в сірому светрі і синіх штанях, її обличчя ще дуже юне, а пухкі губи вже тоді зводили з розуму чоловіків.

Якщо порівняти знімки з недавніми фото 45-річної Джолі, можна помітити, що з часом її риси обличчя стали більш правильними завдяки косметичним процедурам. Роки беруть своє, але при цьому актриса ретельно стежила за своєю фізичною формою і зберегла відмінну фігуру, яку не соромиться демонструвати досі.

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