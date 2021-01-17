Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", з'явилася зі своєю улюбленицею на руках

Про це пише Politeka.net, з посиланням на фан-сторінку присвячену творчості знаменитості.

На знімку актриса позує у фіолетовій сукні, що нагадує футболку і в масивних сонцезахисних окулярах. В руках Тетяна Кравченко тримає маленьку пухнасту собачку породи Шпіц. Актриса ніжно обняла її і застигла з відкритим ротом. Треба відзначити, що фото зроблено ще влітку на тлі красиво квітучого куща гортензій.

"Як би не було часом важко, посміхаєтеся і сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі ☺ ❤ ️ " » - йдеться у підписі.

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни. Всього за годину фотографія отримала понад 5 тисяч відміток "Мені подобається". Також користувачі почали активно обговорювати її, зазначивши, що вона зворушила їх до сліз.

"Обожнюю Вас, собачку і гортензії😂 😍», «сСпасибі за побажання🤗», «Ви мені дуже подобаєтеся. Постійно переглядаю серіал Свати", "спасибі і вам", " щось не завжди виходить", " Намагаюся!! Спасибі👍🌺🌺🌺 ", "Милашки мордочки усміхашки, ще любимки", - пишуть в мережі.

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