Після фіналу відомого проекту в Instagram активно обговорюють, хто із зірок займе місце головної героїні шоу "Холостячка 2"

Перший сезон проекту, в головній ролі якого була Ксенія Мішина, вийшов дуже інтригуючим і не менш скандальним. До того ж, Ксенія нарешті зустріла свою любов і успішно будує плани на майбутнє разом з Олександром Еллертом.

Тепер фанати намагаються передбачити, хто ж може зайняти головну роль на проекті. Серед претенденток на головну роль в списку виявилися найпопулярніші і ефектні артистки.

Найбільше шанувальники бажають побачити, як знайде своє щастя Тіна Кароль. Зірка виховує сина одна. Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна так і не заводила нових відносин, повністю присвятивши себе кар'єрі і дитині.

Не менш інтригуючою повинна виявитися любов Лесі Нікітюк, вважають фанати. І хоча телеведуча багато разів говорила, що вона подумає, брати участь у проекті вона, схоже, не збирається, часто відповідаючи в Сторі, що не хоче надавати особисте життя розголосу.

Дарина Петрожицька інтригує кадрами в Instagram досить часто. Після того, як рік тому відбулася прем'єра фільму «папік» від режисера Андрія Яковлєва, Популярність молодої актриси помітно зросла. Тепер фанати бажають влаштувати особисте життя молодій актрисі.

Артистка Злата Огневич опинилася в числі претенденток на роль «Холостячки». П'ять років тому співачка розлучилася зі своїм хлопцем, який служив у військах АТО. Але через деякий час у Злати з'явився новий бойфренд, якого вона приховувала від уваги. Пізніше стало відомо про те, що відносини також не склалися.

Слава Камінська після розлучення виховує двох дітей одна і намагається зберегти дружні стосунки з екс-чоловіком. Рік на карантині для співачки видався вельми важким на події і фанати відзначають, що зірка заслужила на мирні будні і нормальне особисте життя.

Наталя Могилевська після кількох невдалих стосунків припинила розповідати про особисте і в принципі заводити романи, про які б дізналася громадськість. Шанувальники останнім часом все частіше звертають увагу зірки на те, що їй пора відправитися на даний проект.

Аліна Гросу розлучилася з чоловіком через пару місяців шлюбу, так як фактично після медового місяця чоловік заявив, що не готовий до сімейного життя і натякнув на те, що зустрів іншу. Тепер молода співачка повністю присвятила себе кар'єрі.

Гімнастка Ганна Різатдінова виховує одна сина Романа від олігарха Олександра Онищенка, з яким олімпійська чемпіонка розлучилася ще влітку 2019 року. Тепер зірка присвячує всю себе дитині і кар'єрі, тому фанати бачать в Ганні можливу кандидатку на головну роль в Холостячку.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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