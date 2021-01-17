Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила великими об'ємами в мереживній білизні

Фігура красуні варта тільки компліментів, передає Politeka.net. Зірка це вже неодноразово довела, демонструючи форми в найвідвертіших нарядах.

Цього разу спекотна брюнетка постала в мереживній білизні зеленого кольору, яка була майже невидимою, наскільки вона здавалася крихітною.

Маленький ліфчик обтягнув своїм невеликим мереживом частину грудей, а інша - виставилася, привертаючи погляд своєю формою. Тонкі бретельки натягнулися не тільки на плечах, але й обтягнули тіло, а точніше - ребра.

Крихітні трусики трималися на тонких резинках, ті підстрибнули вище стегон.

Завершили образ браслети на руці.

Красуня розпустила довге волосся і дивилася в камеру, відкривши губи.

"Я намагаюся класифікувати речі тут! Як Ви визначаєте слово "класна"? 🦋", - написала зірка.

За вісім годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних слів, особливо відзначаючи її шикарні форми.

Відзначимо, 36-річна Кассандра Сьєнега з ранніх років займається рекламою бікіні. Зірка любить багато подорожувати і фотографуватися.

Одного разу красуня зізналася, що мріє стати дружиною і матір'ю. Кассандра обіцяла, що буде зустрічати чоловіка в чому-небудь гарячому та смачною їжею.

За словами зірки, вона любить цілеспрямованих чоловіків і саме такого бачить з собою.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".