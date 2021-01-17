Британська супермодель Наомі Кемпбелл захопила фотознімками з легендарною подругою-манекенницею
Як відомо, дві супермоделі Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс дружать дуже давно. 16 січня знаменита Кейт Мосс відзначала день Народження і "Чорна пантера" не пройшла повз і зворушливо привітала свою подругу іменинницю.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фоотоподборку спільних фотографій, пише Politeka.net.
"Нескінченний вагон день народжень! одна і єдина Кейт Мосс", - підписала Наомі.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Дорофєєва розкуто покрутила сідницями в крихітному бікіні перед камерою: "Ох і прес, Надя"
Розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику, зірку просто не впізнати: "Худнути ніколи не пізно..."
Не стало легендарного актора, якого обожнювали мільйони: разом з його п'ятьма дітьми сумує весь світ
Ксенія Мішина з карети "швидкої допомоги" зробила несподіване зізнання: "Моє тіло вже повністю..."
На них дві знаменитості позують повністю оголеними, зовсім юними, в купальниках і на світських заходах.
"Назвіть більш знаковий дует ...", "Ікони"," Красиво ❤️ 😘 💕 "подіумні королеви", пишуть в мережі.
Як повідомлялося до цього, британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні
"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.
На фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись на ліжку з пляшкою напою в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в камеру.
Нагадавши, бездоганна Наомі Кемпбелл без ліфчика посвітила " добром"
А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл зовсім без одягу і сорому показала тіло богині.
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл розтанула в обіймах молодої суперзірки.