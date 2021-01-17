Британська супермодель Наомі Кемпбелл захопила фотознімками з легендарною подругою-манекенницею

Як відомо, дві супермоделі Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс дружать дуже давно. 16 січня знаменита Кейт Мосс відзначала день Народження і "Чорна пантера" не пройшла повз і зворушливо привітала свою подругу іменинницю.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фоотоподборку спільних фотографій, пише Politeka.net.

"Нескінченний вагон день народжень! одна і єдина Кейт Мосс", - підписала Наомі.

На них дві знаменитості позують повністю оголеними, зовсім юними, в купальниках і на світських заходах.

"Назвіть більш знаковий дует ...", "Ікони"," Красиво ❤️ 😘 💕 "подіумні королеви", пишуть в мережі.

Як повідомлялося до цього, британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні

"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.

На фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись на ліжку з пляшкою напою в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в камеру.

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Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл розтанула в обіймах молодої суперзірки.