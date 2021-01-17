Зірка показала все, що не можна приховувати

Популярна німецька модель Хайді Клум, яка є одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, поділилася несподіваним кадром

Відома красуня вражає формами попри те, що їй 47 років, пише Politeka.net. Модель все така ж струнка, як і багато років тому, її вигини вражають і заворожують.

Зірка в найвідвертіших нарядах і позах з гордістю хвалиться ідеальною фігурою. Так, цього разу Хайді вирішила показати селфі, зроблене в ліжку.

Блондинка лежала на простирадлах, прикривши рукою груди. В результаті шикарна Клум засвітила Темний манікюр з довгими нігтями.

На моделі були лише крихітні трусики, які навряд чи можна було помітити.

Модель злегка вигнулася, витягнувши над собою руку, вона закрила одне око і зімкнула губи ніби для поцілунку.

"Залишайся в ліжку в неділю", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і жодного коментаря, адже Хайді відключила цю можливість.

Варто відзначити, Хайді Клум дає кілька порад, як в її віці виглядати як вона.

Крім того, що у зірки хороші гени, вона все ж дуже стежить за собою.

Зірка займається спортом, а її раціон збалансований.

Однак Хайді зізналася, що з віком їй все важче залишатися в бездоганній формі, адже вона народила чотирьох дітей, і під час кожної вагітності набирала не менше 20 кілограмів.

В результаті у зірки з'явилися розтяжки і целюліт, але все ж правильне харчування їй дуже допомагає.

Нагадаємо, що Хайді Клум в латексному комбінезоні заткнула за пояс молодих красунь: Кончіта Вурст оцінила.

Як повідомляла Politeka, Хайді Клум постала перед камерою без одягу, ледве-ледве прикривши найпотаємніше:»пишаюся тобою".

Також Politeka писала, що Хайді Клум в леопардовій білизні і ремінцях звела з розуму своєю розкутістю: після такого не заснути.