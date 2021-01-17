Популярна німецька модель Хайді Клум, яка є одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, поділилася несподіваним кадром
Відома красуня вражає формами попри те, що їй 47 років, пише Politeka.net. Модель все така ж струнка, як і багато років тому, її вигини вражають і заворожують.
Зірка в найвідвертіших нарядах і позах з гордістю хвалиться ідеальною фігурою. Так, цього разу Хайді вирішила показати селфі, зроблене в ліжку.
Блондинка лежала на простирадлах, прикривши рукою груди. В результаті шикарна Клум засвітила Темний манікюр з довгими нігтями.
На моделі були лише крихітні трусики, які навряд чи можна було помітити.
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Модель злегка вигнулася, витягнувши над собою руку, вона закрила одне око і зімкнула губи ніби для поцілунку.
"Залишайся в ліжку в неділю", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і жодного коментаря, адже Хайді відключила цю можливість.
Варто відзначити, Хайді Клум дає кілька порад, як в її віці виглядати як вона.
Крім того, що у зірки хороші гени, вона все ж дуже стежить за собою.
Зірка займається спортом, а її раціон збалансований.
Однак Хайді зізналася, що з віком їй все важче залишатися в бездоганній формі, адже вона народила чотирьох дітей, і під час кожної вагітності набирала не менше 20 кілограмів.
В результаті у зірки з'явилися розтяжки і целюліт, але все ж правильне харчування їй дуже допомагає.
Нагадаємо, що Хайді Клум в латексному комбінезоні заткнула за пояс молодих красунь: Кончіта Вурст оцінила.
Як повідомляла Politeka, Хайді Клум постала перед камерою без одягу, ледве-ледве прикривши найпотаємніше:»пишаюся тобою".
Також Politeka писала, що Хайді Клум в леопардовій білизні і ремінцях звела з розуму своєю розкутістю: після такого не заснути.