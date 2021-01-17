На місце корабельної аварії в рамках рятувальної операції направили військове судно і вертоліт

Так, суховантаж "Арвін" затонув у неділю, 17 січня, в Чорному морі біля берегів Туреччини в районі провінції Бартин, передає BBC.

За наявною інформацією, раніше судно ходило під російським прапором (знято в 1997 році), зараз - острівної держави Палау. На борту було 15 осіб екіпажу, переважно громадян України.

Зазначалося, що члени екіпажу затонулого судна перебували в трьох шлюпках в 600-700 метрах від берега. На місце були направлені військове судно і вертоліт.

За останніми даними, четверо моряків загинули. Шестеро були врятовані в рамках рятувальної операції, організованої місцевою владою.

За словами губернатора провінції Бартин Сінана Гюнера, через погіршення погодних умов рятувальну операцію в морі довелося припинити. Ще троє тих, що вижили, за попередньою інформацією, знаходяться в районі скель, і до них намагаються підібратися по суші.

"Ми змушені призупинити пошукову операцію через погані погодні умови, які і призвели до корабельної аварії", - сказав Сінан Гюнер в інтерв'ю телеканалу NTV.

Врятованих моряків госпіталізували в лікарню.

За даними системи відстеження суден Marinetraffic, 2 січня "Арвін" відправився з грузинського Поті в порт Бургас.

Раніше ми повідомляли, 4 грудня в Егейському морі між островами Лесбос і Скірос потрапив у шторм суховантаж New Leo, на борту якого було багато українців. В результаті НП, судно сильно нахилилося і капітан був змушений подати сигнал лиха.

Повідомляється, що в рятувальній операції брало участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу — громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області).

Нагадаємо, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей: кадри НП

Також Politeka писала, що судно з українськими моряками пішло на дно, розкриті їхні останні слова: "тонемо, неможливо…»