Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала на ліжку в купальнику

Зірка з ранніх років займається рекламою бікіні, тому вже давно напрацювала потрібний досвід, передає Politeka.net. Зірка залишається дуже популярною завдяки не тільки свому умінню позування, але і шикарним формам.

Цього разу красуня постала в біло-чорному бікіні з принтом схожим на зміїну шкіру.

Ліфчик ледь утримував пишні груди, небезпечно натягнувшись. Здавалося, купальник зовсім малий для таких "багатств" знаменитості.

Плавки були на високій посадці, а поясок відмінно виділив тонку талію. Завдяки вирізам з боків оголилися пружні сідниці.

В руках красуня тримала предмет, схожий на кукурудзу.

"Невже дівчина не може усамітнитися? 😏 ",- написала Кассандра.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі завалили компліментами красуню, адже її фігура просто вражає неймовірно.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега вражає красою. Зараз на сторінку зірки в Instagram підписано 1,1 мільйон користувачів.

Зірка зізналася, що любить подорожувати і фотографуватися. Красуня вже побувала в багатьох місцях, не тільки в якості моделі, але і заради відпочинку.

Модель розповіла, що любить доглянутих і цілеспрямованих чоловіків. Кассандра зазначила - коли від молодої людини приємно пахне, вона готова зірвати з нього одяг.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".