Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, повернулася спиною заради ефектного кадру

Модель одягла топік, який спокусливо задерла і повернулася спиною, повідомляє Politeka.net.

Таким чином зірка показала свій ефектний вигляд ззаду, адже саме завдяки формам ця красуня прославилася.

Квітко, щоб зробити кадр більш ефектним, одягла стрінги, вражаючи своєю спокусою.

Модель вигнула спинку, зачаровуючи бездоганним вигином.

Тонка талія, стрункі ніжки - це вражало не менш пружних сідниць.

За кілька годин пост у фан-групі зібрав багато лайків і коментарів.

"Така гаряча крихітка", "Твоя спина така красива", "Дозволь мені подбати про тебе, я обіцяю, ти не розіб'єш своє серце ❤️ я не підведу тебе, я обіцяю, якщо ти будеш моєю", Прекрасна", "крихітко, у тебе такі шикарні гарячі сідниці, мило", " ❤ ️ бездоганно все її тіло ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко жила в Калінінграді й, вирішивши стати моделлю, підписала контракт з одним агенств. На жаль красуня не користувалася популярністю, і лише потрапивши на очі фотографа Анвара Норова, її популярність стала рости.

Зірка стала брати участь в різних зйомках, і у 2015 році модель знялася для відомого бренду "Kanye West Clothing", творцем якого є репер Каньє Уест.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко приспустила топ і явила світу свої "достиглі дині": "Німфа".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в" невидимому "ТОПі захопила розміром "кокосиків":"Моя богиня".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко обтягнула величезні сідниці білою сіточкою:"це не персик, а цілий кавун".