Українці дивуються, чому ПриватБанк допускає крадіжку грошей з їхніх банківських рахунків

Нова скарга з'явилася на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, 11 січня без всяких попереджень з її рахунку списали 300 гривень за нібито оплату "телекомунікаційних послуг".

Але дівчина дивується через те, що ПриватБанк нібито не може відстежити, куди пішли ці гроші.

Також вона не розуміє, чому ПриватБанк пропустив цю транзакцію без будь-якого підтвердження, хоча раніше їй приходило повідомлення на телефон.

"Чому банк не може простежити на кого пішли ці гроші, адже в оплаті вказуються дані одержувача, і від кого йде оплата. Навіть оплачуєш постійно з однієї адреси, все одно приходить підтвердження на телефон, а тут банк оплачує, незрозуміло що і не може перевірити, що це за оплати. Значить в цьому замішаний банк і потрібно тікати з цього банку", - емоційно написала клієнтка у своєму негативному відгуку.

У Приватбанку миттєво відреагували на скаргу і припустили, що банківська карта була раніше додана на якомусь сайті для оплати.

Співробітник Державного банку також попередив, що клієнтка може самостійно заблокувати свою карту в Приват24, якщо конфіденційна інформація потрапила третім особам.

"Відв'язати картку ви можете в особистому кабінеті даного сайту або звернувшись в його підтримку. Якщо ви маєте підозру, що дані картки стали відомі третім особам, радимо заблокувати картку через Приват24 або звернувшись до нас в підтримку", - йдеться у відповіді співробітника.

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