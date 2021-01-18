Українці дивуються, чому ПриватБанк допускає крадіжку грошей з їхніх банківських рахунків
Нова скарга з'явилася на порталі Мінфін.
За словами клієнтки, 11 січня без всяких попереджень з її рахунку списали 300 гривень за нібито оплату "телекомунікаційних послуг".
Але дівчина дивується через те, що ПриватБанк нібито не може відстежити, куди пішли ці гроші.
Діти Пугачової і Галкіна змінилися до невпізнання, в мережі не приховують захоплення: "Чудо чудне"
Дорофєєва розкуто покрутила сідницями в крихітному бікіні перед камерою: "Ох і прес, Надя"
Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Комаров зі "Світ навиворіт" поділився своїм щастям, ведучого не впізнати: "Як я і просив..."
Продовження локдауну після 24 січня, Степанов виступив з терміновою заявою: що чекає українців
Також вона не розуміє, чому ПриватБанк пропустив цю транзакцію без будь-якого підтвердження, хоча раніше їй приходило повідомлення на телефон.
"Чому банк не може простежити на кого пішли ці гроші, адже в оплаті вказуються дані одержувача, і від кого йде оплата. Навіть оплачуєш постійно з однієї адреси, все одно приходить підтвердження на телефон, а тут банк оплачує, незрозуміло що і не може перевірити, що це за оплати. Значить в цьому замішаний банк і потрібно тікати з цього банку", - емоційно написала клієнтка у своєму негативному відгуку.
У Приватбанку миттєво відреагували на скаргу і припустили, що банківська карта була раніше додана на якомусь сайті для оплати.
Співробітник Державного банку також попередив, що клієнтка може самостійно заблокувати свою карту в Приват24, якщо конфіденційна інформація потрапила третім особам.
"Відв'язати картку ви можете в особистому кабінеті даного сайту або звернувшись в його підтримку. Якщо ви маєте підозру, що дані картки стали відомі третім особам, радимо заблокувати картку через Приват24 або звернувшись до нас в підтримку", - йдеться у відповіді співробітника.
Нагадавши, Пропажа грошей з рахунків "Приватбанку" , про повернення можна забути
Як повідомляла Politeka, Співробітників ПриватБанку запідозрили у крадіжці грошей, скандал не вщухає
Також Politeka писала, що ПриватБанк масово списує гроші з картки "Універсальна", навіть без підтвердження