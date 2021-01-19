Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких найближчий тиждень стане вдалим

За словами фахівця, з 18 по 24 січня сприятливий час настане в житті чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.



Рак



Початок тижня стане для вас ідеальним часом, щоб проявити себе у всіх життєвих сферах. 21 і 22 січня астролог називає найсприятливішими датами. За словами Глоби, ці дні підійдуть для заняття домашніми справами.



Стрілець



Народженим під цим знаком Зодіаку фахівець настійно рекомендує заводити нові знайомства. Для самотніх представників цього знака Зодіаку цей період стане вдалим для пошуків другої половинки. Крім того, нові люди в житті зможуть вплинути на ваше майбутнє. Дуже важливо Не сидіти на місці, а діяти. Якщо щось піде не так, У Стрільців буде шанс швидко все виправити.

Водолій



А ось представників знака Зодіаку Водолій чекає успіх з грошима. Астролог закликає побоюватися 20 і 21 січня, оскільки ці дні будуть для вас несприятливими. Решта днів стануть ідеальним часом для нових починань і складання планів на майбутнє.



Риби



Цей тиждень ідеально підійде для переосмислення всього, що відбувається. Вкрай корисними будуть духовні пошуки і заняття домашніми турботами. У той же час Глоба закликає пам'ятати про проблемні дні — 23 і 24 січня.



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