Українка врятувала життя десятків пасажирів



Про героїчний вчинок водія тролейбуса Зої Ткаченко розповів "33 канал".

Страшна ДТП сталася ще в січні 1977 року. Тоді водій Вінницький тролейбуса героїчно загинула в результаті, рятуючи життя 120 пасажирів.

Під час рейсу тролейбус раптово загальмував і в результаті ожеледиці його занесло вантажівку. Передньою частиною тролейбус врізався в її бензобак. Обидва транспортні засоби загорілися.

До того як кабіну водія охопило полум'я, Зоя встигла тумблером відкрити задні і середні двері і прокричати «Виходьте швидше».

На момент аварії їй було 33 роки, залишилися чоловік, 13-річний син Віталій і 4-річна дочка Анна.

Зараз одна з тролейбусних зупинок у Вінниці носить ім'я українки-героїні.





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